Диллиан Уайт ответил на вызов Джо Джойса

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт из Великобритании (30-3, 20 КО) рассказал о своих планах и ответил на вызов Джо Джойса (16-2, 15 KO).

«Я не знаю, что будет дальше, я просто хочу драться. Посмотрим, что из этого выйдет. Я хочу вернуться домой, успокоиться и посмотреть, что к чему. Я не знаю и мне все равно, где будет бой, где бы я ни был занят, я поеду туда. Я просто хочу драться, у меня мало времени, я не становлюсь моложе, ваш мальчик стареет.

Джо Джойс бросил мне вызов? Я буду драться с кем угодно. Если в этом есть смысл, мне все равно. Я не собираюсь никого ждать. Я никогда не отказывался от боя. Кто хочет, тот получит. Мне нужно увидеться с детьми, с собаками, мне нужно позаботиться о чем-то дома. Если я смогу провести дома три недели или месяц, я буду в порядке», – сказал Уайт.

17 марта Диллиан Уайт победил Кристиана Хаммера в 3-м раунде. Угол немецкого боксера решил отказаться от продолжения поединка. До этого Диллиан полтора года не выходил в ринг из-за «допингового» дела, в котором в результате был оправдан.

sport.ua