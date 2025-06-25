Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко отреагировал на ракетный удар по лицею в Белгород-Днестровском.

Его слова прокомментировал украинский волонтер Сергей Стерненко, который вступил в ссору с Василием.

Стерненко: «Вася, это же сделали те, кого ты поддерживаешь до сих пор. россияне. Твои братья. Жалкий ты сцикун. И предатель».

Ломаченко: «Это пишет человек, который ходит с охраной… Серьезно? Говорящая голова!»

Ранее чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

sport.ua