Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко отреагировал на ракетный удар по лицею в Белгород-Днестровском.
Его слова прокомментировал украинский волонтер Сергей Стерненко, который вступил в ссору с Василием.
Стерненко: «Вася, это же сделали те, кого ты поддерживаешь до сих пор. россияне. Твои братья. Жалкий ты сцикун. И предатель».
Ломаченко: «Это пишет человек, который ходит с охраной… Серьезно? Говорящая голова!»
Ранее чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.