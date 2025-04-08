Дюбуа рассматривает трех претендентов для проведения следующего боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО) планирует вернуться на ринг в июле текущего года.

Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен сообщил, что его подопечный рассматривает трех кандидатов, однако не назвал имена всех:

«Даниель точно проведет следующий бой летом. На данном этапе обсуждаются три соперника (ранее эксперты считали, что выбор идет между Усиком и Чисорой – прим). Информация о поединке подтвердится на следующей недели», – сообщил Уоррен.

Журнал The Ring решил составить список боксеров, которые могут рассматриваться среди оппонентов Дюбуа, но вариантов не так много. Промоутер Дюбуа подтвердил, что это точно не Владимир Кличко.

Мозес Итаума мог бы выйти против соотечественника, но у него уже запланирован следующий бой. Джозефа Паркера нет в ринге IBF, поэтому его тоже не считают вероятным оппонентом Дюбуа. Остался только Энтони Джошуа.

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sport.ua