Украинские боксеры проведут поединок за два титула в Киеве

Top Boxing Generation. Куриленко – Боришполец

7 июня в киевском Дворце спорта (Украина) состоится вечер бокса, который организует промоутерская компания Top Boxing Generation.

Главным событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между чемпионом Украины и обладателем титула WBC Ukraine Янисом Куриленко (13–1, 8 КО) и претендентом Андреем «Акулой» Боришпольцем (10–3, 4 КО).

Боксеры проведут реванш – в декабре прошлого года Янис неожиданно одолел соперника раздельным решением судей и завоевал два пояса.

Бой за титул проведет представитель Молдовы Василий Чеботарь (18–0, 9 КО), который сразится за пояс чемпиона мира по версии WBC среди молодежи против украинца Назри Рагимова (15–4, 8 КО). Поединок пройдет в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг).

Перспективный украинец Юрий Захареев (1–0) проведет второй бой на профессиональном ринге – его соперником станет непобежденный словак Борис Недбал (2–0, 2 КО).

Ярослав Харцыз (6–0, 5 КО) выйдет на ринг против оппонента из Казахстана – Дастана Садуулы (13–2, 13 КО), который все свои победы одержал досрочно.

Файткард вечера бокса в Киеве:

sport.ua