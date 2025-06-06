Стив Нильсен – кандидат на пост руководителя Alpine

После Гран При Майами Оливер Оукс оставил пост руководителя команды Alpine по личным причинам. Временно его обязанности взял на себя Флавио Бриаторе, но в Alpine продолжают искать Оуксу постоянную замену.

В дни гоночного уик-энда в Барселоне Бриаторе провёл переговоры со Стивом Нильсеном, которому была предложена руководящая должность в команде из Энстоуна.

Предполагается, что если стороны договорятся, должность Нильсена будет называться не «руководитель команды», а как-то иначе, но фактически у него будут все полномочия и обязанности руководителя команды. Так, например, было в 2021 году, когда Alpine возглавлял Марцин Будковски, но формально у него была должность исполнительного директора.

У Стива Нильсена, которому в июле исполнится 61 год, богатый опыт работы в Формуле 1. Он начал карьеру в чемпионате ещё в 1980-х, занимал разные должности в командах Lotus, Benetton, Tyrell, Honda, Arrows, Caterham, Toro Rosso, Williams, но дольше всего был спортивным директором Renault в 2000-х.

С 2024 года Стив Нильсен работает консультантом Формулы 1. Эту роль он занял после того, как оставил должность спортивного директора FIA.

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