Вильнёв, Баттон и Чэдвик – послы команды Williams

В Williams Racing объявили, что в этом сезоне послами команды останутся Дженсон Баттон и Джейми Чэдвик, но к ним также присоединится Жак Вильнёв, чемпион мира 1997 года.

Канадец дебютировал в Формуле 1 в составе этой команды в 1996-м и в том сезоне стал вице-чемпионом мира, а в следующем уже завоевал титул. Первые два сезона вместе с Williams остались его лучшими, и теперь он возвращается в британскую команду в новом качестве.

В 2025-м, в год, когда Формула 1 отмечает 75-летний юбилей, исполнится четверть века со времени дебюта Дженсона Баттона в чемпионате мира, который тоже начинал карьеру в этой команде.

Джейми Чэдвик, трёхкратная чемпионка женской W Series, ныне выступающая в американской молодёжной серии Indy NXT, сотрудничает с Williams с 2019 года. Кроме того, она также выполняет обязанности консультанта женского чемпионата F1 Academy.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «В 2025 году с нами будут сотрудничать Дженсон, Жак и Джейми, и это настоящая привилегия. Вместе они будут идеально представлять эту легендарную команду, её историю, которую мы пишем, и её традиции, в том числе связанные с тем, что мы инвестируем в будущих чемпионов, открывая им доступ к автоспорту.

Мы решительно настроены вписать в историю Williams новую главу».

Жак Вильнёв: «С Williams связана чрезвычайно важная часть моей жизни, и она полна замечательных воспоминаний. Я очень рад, что вновь стал частью этой семьи, чтобы помочь команде отдать должное её истории, но вместе с этим строить её будущее».

Дженсон Баттон: «Именно в Williams я получил возможность дебютировать в Формуле 1, и невероятно здорово в 2025 году отметить 25-летие этого события. Для меня большая честь быть послом этой команды, и я рад, что продолжу участвовать в формировании её будущего».

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