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Бокс

ФОТО. Жена украинского боксера снялась практически голой. Откровенные кадры

ФОТО. Жена украинского боксера снялась практически голой. Откровенные кадры

Instagram. Златослава Беринчик

Жена украинского боксера Дениса Беринчика, Златослава, блеснула очень откровенным фотосетом, который она опубликовала на своей странице в Instagram.

Красавица приняла решиние сняться полуобнаженной, набросив наверх только пиджак – вышло очень и очень эффектно.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Златослава не могла начитаться хвалебных комментариев после этой смелой публикации:

«Вау! Твоя женственность и сексуальность – это что-то 🔥🔥🔥 Красотка 😻❤️‍🔥» или «Это фото для журнала? Очень красиво» и так далее.

Сама съемка состоялась в городе Аликанте, что находится в восточной части Испании. Также жена Беринчика снялась в купальнике:

sport.ua

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