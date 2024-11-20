ФОТО. Жена украинского боксера снялась практически голой. Откровенные кадры

Instagram. Златослава Беринчик

Жена украинского боксера Дениса Беринчика, Златослава, блеснула очень откровенным фотосетом, который она опубликовала на своей странице в Instagram.

Красавица приняла решиние сняться полуобнаженной, набросив наверх только пиджак – вышло очень и очень эффектно.

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Златослава не могла начитаться хвалебных комментариев после этой смелой публикации:

«Вау! Твоя женственность и сексуальность – это что-то 🔥🔥🔥 Красотка 😻❤️‍🔥» или «Это фото для журнала? Очень красиво» и так далее.

Сама съемка состоялась в городе Аликанте, что находится в восточной части Испании. Также жена Беринчика снялась в купальнике:

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