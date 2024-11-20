Connect with us
Хоккей

«Бостон» уволил главного тренера Джима Монтгомери

«Бостон» уволил главного тренера Джима Монтгомери

Джим Монтгомери (в центре). Фото USA Today Sports

«Бостон» на официальном сайте объявил об увольнении Джима Монтгомери с поста главного тренера. Это первая тренерская отставка в сезоне-2024/25 в НХЛ.

Помощник тренера Джо Сакко будет временно исполнять обязанности главного тренера. Монтгомери занимал пост с 1 июля 2022 года.

«Сегодня я принял очень трудное решение относительно смены тренера. Джим Монтгомери — очень хороший тренер НХЛ и еще лучший человек. Он оказал положительное влияние на клуб, и я благодарен и ценю возможность работать с ним и учиться у него», — отметил генеральный директор Дон Суини.

«Брюинз» в 20 матчах в этом сезоне потерпели 12 поражений и набрали 19 очков, занимая 8-е место в Восточной конференции.

Источник

Related Topics
Comments
More in Хоккей
aquapolis