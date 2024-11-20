«Бостон» уволил главного тренера Джима Монтгомери

Джим Монтгомери (в центре). Фото USA Today Sports

«Бостон» на официальном сайте объявил об увольнении Джима Монтгомери с поста главного тренера. Это первая тренерская отставка в сезоне-2024/25 в НХЛ.

Помощник тренера Джо Сакко будет временно исполнять обязанности главного тренера. Монтгомери занимал пост с 1 июля 2022 года.

«Сегодня я принял очень трудное решение относительно смены тренера. Джим Монтгомери — очень хороший тренер НХЛ и еще лучший человек. Он оказал положительное влияние на клуб, и я благодарен и ценю возможность работать с ним и учиться у него», — отметил генеральный директор Дон Суини.

«Брюинз» в 20 матчах в этом сезоне потерпели 12 поражений и набрали 19 очков, занимая 8-е место в Восточной конференции.

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