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Футбол

Спасительное пенальти на 90+9 минуте. Венгрия – Германия 1:1. Обзор матча и видео голов

Хозяева избежали поражения

Спасительное пенальти на 90+9 минуте. Венгрия – Германия 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото – Horvath Tamas / Getty Images

    • До перерыва гости уверенно контролировали мяч (72%), но ни разу не попали в створ. Во втором тайме доминация продолжилась и "немецкой машине" удалось открыть счет. Подопечные Росси нанесли 16 ударов, но отличились лишь с 11-метровой отметки.

    Венгрия финишировала третьей в квартете А3 (6 очков) и будет играть в плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе. "Бундестим" завершил выступление на первой строчке и без поражений (14 баллов).

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    Будапешт. Пушкаш Арена, 53 212 зрителей

    Венгрия – Германия 1:1

    Голы: Собослай, 90+9 (п) – Нмеча, 76

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