Аль-Наср может за 75 млн подписать форварда из Астон Виллы

Но саудовский клуб параллельно интересуется нападающим Байера
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"Аль-Наср" почти договорился о трансфере нападающего Джона Дурана из "Астон Виллы".
По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера может составить около 75 миллионов евро с дополнительными бонусами.
Однако, полное завершение сделки задерживается из-за того, что "Аль-Наср" также ведет активные переговоры по трансферу другого нападающего – Виктора Бонифейса из немецкого "Байера".
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