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Футбол

Аль-Наср может за 75 млн подписать форварда из Астон Виллы

Но саудовский клуб параллельно интересуется нападающим Байера

Аль-Наср может за 75 млн подписать форварда из Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Аль-Наср" почти договорился о трансфере нападающего Джона Дурана из "Астон Виллы".

    По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера может составить около 75 миллионов евро с дополнительными бонусами.

    Однако, полное завершение сделки задерживается из-за того, что "Аль-Наср" также ведет активные переговоры по трансферу другого нападающего – Виктора Бонифейса из немецкого "Байера".

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    www.ua-football.com

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