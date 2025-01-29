Организаторы турнира в Остине отказали чемпионке Australian Open в участии из-за регламента тура

Мэдисон Кис не сможет сыграть на турнире WTA 250 в США, который стартует 24 февраля



Организаторы ATX Open сообщили, что они вынуждены отказать Мэдисон Киз в участии в их турнире из-за регламента тура относительно рейтинга участниц на соревнованиях серии WTA 250.

Победа Кис на Открытом чемпионате Австралии позволила ей подняться на 7 строчку в мировой классификации и повторить личный рекорд. И теперь из-за правила участия теннисисток из топ-10 на турнирах WTA 250 она не сможет сыграть на турнире в Остине, с которым предварительно имела контракт.

В правилах сказано, что только одна представительница из первой десятки может выступать на турнире WTA 250 «для обеспечения сбалансированной конкуренции на всех турнирах WTA, проводимых в течение одной недели». Кис договорилась с организаторами ATX Open о своём участии несколько месяцев назад, и на то время она даже не входила в топ-20, тогда как нынешняя 6-я ракетка мира Джессика Пегула была единственным игроком из топ-10 в предварительном списке участниц.

Директор турнира Кристо ван Ренсбург прокомментировал это так: «Мы любим Мэдисон и уже несколько месяцев с нетерпением ждали, когда она впервые сыграет здесь, в Остине. Хотя мы хотели бы, чтобы правило относительно топ-десятки не применялось к нашему турниру, мы уважаем правила WTA. Тем не менее, титул Мэдисон на турнире Grand Slam и пребывание в топ-10 мирового рейтинга – это то, что стоит отпраздновать. Мы не можем дождаться, чтобы снова пригласить Мэдисон на будущие турниры ATX».

Также стало известно, что Мэдисон Кис из-за травмы пропустит турнир WTA 1000 в Дохе, который стартует 10 февраля.

btu.org.ua