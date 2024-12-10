Бенфика – Болонья: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Бенфика – Болонья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

"Бенфика" примет дома одного из аутсайдеров турнирной таблицы основного этапа – "Болонью". Команда Анатолия Трубина, в то же время, находится на расстоянии в один балл от зоны, позволяющей напрямую выйти в следующий раунд ЛЧ.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

1.61 4.20 5.50 Узнать больше

Поединок шестого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Бенфика" – "Болонья" состоится в среду, 11 декабря 2024 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Мегого Футбол-5.

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Бенфіка – Болонья Смотреть трансляцию

www.ua-football.com