Connect with us
Футбол

Бенфика – Болонья: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Бенфика – Болонья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Бенфика - Болонья: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Бенфика" примет дома одного из аутсайдеров турнирной таблицы основного этапа – "Болонью". Команда Анатолия Трубина, в то же время, находится на расстоянии в один балл от зоны, позволяющей напрямую выйти в следующий раунд ЛЧ.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Бенфика - Болонья: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    1.61 4.20 5.50 Узнать больше

    Поединок шестого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Бенфика" – "Болонья" состоится в среду, 11 декабря 2024 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Мегого Футбол-5.

    Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

    Трансляция матча

    Бенфика - Болонья: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Бенфика - Болонья: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Бенфика - Болонья: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    В эфире

    Бенфика - Болонья: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Трансляція матчу Бенфіка – Болонья Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis