Алонсо: Я уже четыре гонки провёл с травмой плеча

В этом году Фернандо Алонсо вновь демонстрировал, что не утратил качества, которые позволили ему в своё время дважды выиграть титул и ещё трижды стать вице-чемпионом мира. Как пишет испанская газета Marca, ни неэффективная машина Aston Martin, ни возраст – всё-таки Фернандо уже 43 года – ни травмы не ослабили его стремления выступать на самом высоком уровне.

Хотя, по признанию самого Алонсо, именно травмы несколько затруднили ему задачу под конец сезона. На бразильском этапе чемпионата он повредил левое плечо из-за того, что его AMR24 была подвержена сильной вертикальной раскачке, и чтобы укрощать машину, потребовалось приложить немало сил.

Но всё это не прошло бесследно, и из-за сильных болей в плече испанскому гонщику пришлось принимать анальгетики. Однако это не помешало Алонсо заработать очки в Катаре и Абу-Даби и завершить сезон на 9-м месте личного зачёта. За 24 этапа он заработал 70 очков – это почти в три раза больше, чем у Лэнса Стролла, его 26-летнего напарника по команде.

«Пришлось непросто, но всё также зависит от того, как складывается сезон, и от того, какая у тебя машина, – прокомментировал Алонсо в эфире телеканала DAZN после финиша Гран При Абу-Даби. – Если вы пилотируете McLaren, Ferrari или Mercedes, вам намного проще, ведь это быстрые машины, которые не подпрыгивают на трассе.

Но если у вас такая машина, как была у Aston Martin в Бразилии, то вы получите травму плеча – с ней я провёл уже четыре гонки. Приходится принимать таблетку, чтобы унять боль – этого было достаточно. Причём проблема не имеет никакого отношения к моему возрасту, ведь люди, видя, что моя физическая форма оставляет желать лучшего, тут же вспоминают, что мне 43 года.

В один из дней уик-энда картина, которую я увидел в закрытом парке, напоминала фильм «Ходячие мертвецы», потому что некоторые из моих соперников едва держались на ногах, тогда как я себя чувствовал намного лучше, несмотря на небольшую травму.

Думаю, в этом году мы извлекли немало полезных уроков. Например, теперь понятно, что если три этапа следуют подряд, то логистику надо планировать по-другому. Между гонками в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби мне пришлось совершить слишком много перелётов, ведь я должен был принимать участие во встречах со спонсорами, поэтому ещё успел побывать в Саудовской Аравии.

В следующем году постараюсь почаще бывать дома, даже если в моём распоряжении будет всего 48 часов или 72 часа. Постараемся внести небольшие коррективы в наш календарь, чтобы по ходу сезона было проще поддерживать хорошую форму.

Концовка сезона меня порадовала, ведь я заработал пару очков в Абу-Даби, а также заработал очки в Катаре. Эти два финиша в призовой десятке оставили хорошее послевкусие. Но теперь я в предвкушении зимнего отпуска, хочется наконец-то отдохнуть и набраться сил…»

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