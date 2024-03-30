Феттель думает о возвращении в гонки, но его дети против

В эфире немецкого телеканала RTL Себастьян Феттель рассказал, что периодически задумывается о возобновлении гоночной карьеры. Однако насыщенный календарь из 24-х этапов и желание проводить время с семьёй перевешивают.

Себастьян Феттель: «Иногда дети мне говорят: «Папа, не делай этого, ведь тогда ты редко будешь дома». Мне очень понравились последние полтора года, проведённые с семьёй. Надеюсь, детям тоже понравилось. Возможно, настроение изменится, но на данный момент всё хорошо.

Конечно, иногда я думаю о возвращении, но это непростое решение. Календарь состоит из 24-х гонок, и я по своему опыту знаю, как непросто организовать своё время, если всё же решу вернуться.

Нет ничего плохого в том, что в моей жизни есть другие интересы. Я говорю не только о людях и отношениях с ними, но и о разных вещах, которые я хочу получше узнать, и которые меня мотивируют».

Феттель добавил, что периодически созванивается с руководителем команды Mercedes Тото Вольффом: «Мы с ним созваниваемся и обсуждаем ситуацию в Mercedes. Но мы не говорили о том, что я мог бы занять место Льюиса Хэмилтона».

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