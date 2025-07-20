Зака Брауна не удивляет отставка Хорнера

Зак Браун не сразу, но всё-таки прокомментировал смещение Кристиана Хорнера со всех руководящих постов в Red Bull Racing, дав понять, что такое развитие событий его не особо удивило.

Можно сказать, что Браун, исполнительный директор McLaren Racing, и Хорнер были соперниками не только на трассе. Они часто публично пикировались по разным, в основном весьма принципиальным вопросам на пресс-конференциях или заочно, посколько часто придерживались диаметрально противоположных точек зрения.

Когда Брауна спросили, удивили ли его кадровые перестановки в Red Bull, он ответил весьма категорично: «Возможно, удивил выбор момента, но не результат. Полагаю, в последние пару лет происходило немало драматичных событий, и пока непохоже, что накал страстей снижается. Возможно, всё станет только хуже…»

При этом уход со сцены Хорнера никак не отразится на настрое Брауна и его команды, даже если происходящее ещё сильнее ослабит позиции Red Bull Racing, которая в этом сезоне вообще не претендует на лидерство: «Мы продолжаем упорно трудиться в стремлении достичь наших целей. Но Макс Ферстаппен по-прежнему представляет угрозу и стучится в наши двери, и мы не должны упускать это из виду».

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