Франция – Польша: прогноз на матч Лиги наций 20 июля

20 июля в рамках волейбольной Лиги наций состоится один из самых ожидаемых матчей — сборные Франции и Польши сразятся в прямом поединке за престиж и турнирные очки. Начало матча — в 21:30 по киевскому времени. И хотя букмекеры не выделяют явного фаворита, интрига зашкаливает. Статья подготовлена редакцией euro.com.ua по материалам источника.

Франция: на пике формы и с олимпийским титулом

Сборная Франции демонстрирует впечатляющие результаты в нынешнем розыгрыше Лиги наций — 8 побед в 11 матчах и третье место в таблице. Команда пребывает в великолепной форме и подходит к игре с серией из пяти побед подряд. На польском этапе “триколор” обыграли Китай (3:2), Кубу (3:2) и Иран (3:0), доказав, что готовы бороться с любым соперником.

Французы занимают второе место в мировом рейтинге и являются действующими олимпийскими чемпионами. Им удаётся не только сохранять стабильность, но и демонстрировать высокий уровень игры на выезде — что особенно важно в матчах против сильных команд, таких как Польша.

Польша: лидер рейтинга и трёхкратный чемпион мира

Польша по праву считается одним из грандов мирового волейбола. Команда возглавляет мировой рейтинг и уже трижды становилась чемпионом мира. Однако в Лиге наций дела идут не так гладко: 7 побед в 11 матчах и четвёртая позиция в турнирной таблице. На домашнем этапе поляки неожиданно уступили в двух из трёх встреч.

После победы над Ираном в пяти сетах, они проиграли Кубе (1:3), а затем — Болгарии (2:3), что вызвало волну критики в СМИ и среди болельщиков. Матч с Францией станет шансом для поляков не только вернуть уверенность, но и отомстить за поражение в финале Олимпийских игр.

История противостояний и мотивация команд

Обе сборные не раз пересекались на крупных турнирах, но последняя встреча особенно памятна — финал Олимпиады, где Франция разгромила Польшу со счётом 3:0 на глазах родных трибун. Для подопечных Никола Грбича это была болезненная неудача, и сейчас у них есть шанс взять реванш.

Цитата эксперта-букмекера:

«Франция сейчас на пике формы, но и Польша будет драться до последнего, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Это будет настоящий волейбольный триллер», — отмечают аналитики букмекерской компании.

Прогноз на матч Франция – Польша

По прогнозам букмекеров, шансы команд на победу равны — коэффициент на победу каждой из сборных составляет 1.94. Это означает, что букмекеры не видят явного фаворита, что только добавляет интриги. Франция выглядит убедительно, но домашние трибуны могут сыграть на руку полякам.

Наш прогноз — напряжённая игра, в которой более стабильные французы смогут вырвать победу.

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