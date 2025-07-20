Украина завершает Лигу наций поражением от Канады

Сборная Украины по волейболу завершила выступление в Лиге наций 2025, проиграв в последнем матче команде Канады со счётом 1:3. Несмотря на яркое выступление на протяжении почти всего турнира и реальную перспективу выйти в четвертьфинал, украинцы не справились с нервным напряжением и уступили инициативу в самый важный момент. Матч прошёл 20 июля в Любляне (Словения), и стал заключительным аккордом амбициозного, но изматывающего пути сборной. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Неудачное начало с последствиями

Игра началась для украинцев крайне неудачно — команда выглядела зажатой и нервной, что привело к быстрой потере инициативы и счёту 0:4. Ошибки на приёме и слабая реализация атак мешали сократить отрыв. Хотя по ходу сета Рауль Лосано сделал несколько замен, результат остался в пользу канадцев. Первый сет был проигран 21:25, и стало ясно, что матч будет крайне непростым.

Борьба во втором сете и шанс на спасение

Во втором сете украинская команда нашла свой ритм. Удачные замены и концентрация на атакующих действиях позволили навязать сопернику серьёзную борьбу. Особенно выделялись Янчук и Тупчий, чьи очки стали ключевыми. В напряжённой концовке удалось дожать канадцев и сравнять счёт по сетам — 27:25. Болельщики снова поверили в победу и возможный выход в плей-офф.

Потерянная концовка и третий сет

Третий сет стал самым драматичным. Украина долгое время лидировала, имела преимущество в три очка, но в самой концовке допустила серию ошибок. Канада, играя без своих основных звёзд, действовала уверенно и без давления. Сет завершился со счётом 29:31, и психологический удар оказался слишком сильным. Украинцы не смогли оправиться и навязать борьбу в четвёртом сете.

Последний рывок и поражение

Четвёртый сет начался с попыток отыграться, но уверенность и точность действий остались на стороне канадцев. Скайлер Варга и Кенем продолжали пробивать украинскую оборону. Несмотря на усилия Полуяна, Янчука и Семенюка, добиться перелома не удалось. Финальный счёт 21:25 зафиксировал поражение Украины в матче и вылет из Лиги наций.

Почему не удалось пройти дальше

Сборная Канады вышла на матч с экспериментальным составом, без своих лидеров. Тем не менее, канадцы играли свободно и результативно. А вот украинцы, наоборот, выглядели подавленными. Проблемы на приёме, неуверенность в атаке и психологическое давление сыграли решающую роль. Рауль Лосано сделал всё возможное с точки зрения тактики, но даже это не спасло от поражения.

Впереди — чемпионат мира

Несмотря на поражение, сборная Украины оставила яркое впечатление в Лиге наций. Команда показала потенциал, сыгранность и умение бороться. Теперь у игроков будет время на восстановление и подготовку к чемпионату мира, который состоится в сентябре. Возможно, этот опыт станет важным шагом к будущим успехам.

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