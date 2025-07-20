Магучих прокомментировала победу Усика над Дюбуа

Известная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих эмоционально прокомментировала победу украинского боксера Александра Усика (24-0, 15 КО) в бою против британца Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО). Напомним, поединок состоялся 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, и завершился нокаутом в пятом раунде, который принес Усику статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе во второй раз в карьере. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Свои впечатления легкоатлетка высказала в комментарии «Суспільне Спорт», подчеркнув, насколько быстрым и вдохновляющим был бой:



«Это было очень круто, очень быстро. Ты сидишь, смотришь — оп, и всё, мы выиграли. Украина выиграла. Усик победил. Это было просто классно», — сказала Магучих.

Она также отметила, как подобные спортивные события способны объединять украинцев, создавая атмосферу настоящего праздника:



«Очень здорово, что такие события объединяют украинцев — много людей пришли поддержать. Надеюсь, что когда-нибудь и лёгкая атлетика будет на таком же уровне, когда люди будут приходить болеть с таким же энтузиазмом», — добавила спортсменка.

Для Ярославы это не только повод для гордости, но и вдохновение на будущее. Она выразила надежду, что лёгкая атлетика в Украине будет пользоваться не меньшей популярностью, чем бокс, и собирать полные трибуны преданных болельщиков.

Между тем, триумф Усика стал очередной важной вехой для украинского спорта. Его уверенная победа не только укрепила его статус в мире бокса, но и вновь стала символом силы духа и единства украинского народа в сложные для страны времена.

Напомним, мы также писали о том, как проходил реванш Усика.