Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом

Вечером 19 июля 2025 года в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» прошёл бой, которого ждали миллионы: украинский чемпион Александр Усик встретился с британцем Даниэлем Дюбуа в бою-реванше за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

На кону стояли все пояса: IBF, WBA, WBC и WBO. До поединка титул IBF принадлежал Дюбуа, в то время как Усик владел остальными поясами. Победитель должен был стать безоговорочным королём тяжёлого дивизиона.

С самого начала поединка британец попытался навязать свой стиль и занять центр ринга. Но опытный Усик не поддался давлению, спокойно держал дистанцию и точно бил в ответ. Первый раунд остался за украинцем.

Во втором раунде Александр продолжил доминировать, уверенно работая на ногах и выжидая моменты для акцентированных атак. Дюбуа действовал осторожно, не рисковал, и вновь оказался в роли догоняющего.

В третьем раунде британец добавил активности и попытался переломить ход встречи. Однако Усик продемонстрировал класс: он несколько раз точно попал по голове соперника, упрочив своё преимущество.

Четвёртый раунд стал самым напряжённым — Дюбуа сумел прижать Усика к канатам, но украинец хладнокровно вышел из ситуации, ответив мощным боковым слева. Некоторые удары со стороны британца выглядели сомнительно — были подозрения на удары ниже пояса, однако рефери не вмешался. Усик остался сосредоточен и продолжил контролировать бой.

Пятый раунд стал решающим. Александр Усик провёл серию точных атак, отправив Дюбуа в нокдаун. Тот сумел подняться, но уже через несколько секунд снова оказался на настиле. После второго падения рефери принял решение остановить бой. Нокаут в пятом раунде — убедительная и красивая победа Усика!

Эта победа принесла украинцу статус абсолютного чемпиона мира уже в третий раз в карьере. Ранее он собрал все пояса в первом тяжёлом весе, а затем дважды стал абсолютом в супертяжёлом.

Теперь на счету Усика 24 победы в профессиональном боксе, из которых 15 — нокаутом. При этом он продолжает оставаться непобеждённым. У Дюбуа — 22 победы (21 нокаут) и 3 поражения.

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