Красюк обратился к Усику после уверенной победы боксера в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) состоялся масштабный вечер бокса от влиятельного промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием стал бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретились украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22–2, 21 КО). Усик остановил соперника в пятом раунде.

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Бывший промоутер украинского боксера Александр Красюк обратился к чемпиону после яркой победы над Дюбуа: «Бог избрал тебя для величия. Браво», – написал он в своих социальных сетях.

Усик и Красюк договорились о прекращении сотрудничества незадолго до реванша, который состоялся 19 июля. Боксер и промоутер были вместе в профессиональном спорте в течении 12 лет.

sport.ua