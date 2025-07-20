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Бокс

Восемь побед. Усик стал настоящим кошмаром для британских боксеров

Восемь побед. Усик стал настоящим кошмаром для британских боксеров

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Непобежденный украинский боксер Александр Усик в реванше нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира.

Вечер бокса состоялся в английском Лондоне на легендарной арене «Уэмбли» 19 июля. Шоу было организовано влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

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За всю профессиональную карьеру украинский боксер успел стать настоящим кошмаром для британских боксеров, так как одержал восемь побед в восьми поединках.

  • 2018: Тони Беллью (ТКО 8)
  • 2020: Дерек Чисора (UD 12)
  • 2021: Энтони Джошуа (UD 12)
  • 2022: Энтони Джошуа (SD 12)
  • 2023: Даниель Дюбуа (КО 9)
  • 2024: Тайсон Фьюри (SD 12)
  • 2024: Тайсон Фьюри (UD 12)
  • 2025: Даниель Дюбуа (КО)

    • Статистика Александра Усика в поединках против британских боксеров:

    sport.ua

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