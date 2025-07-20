Восемь побед. Усик стал настоящим кошмаром для британских боксеров

Непобежденный украинский боксер Александр Усик в реванше нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира.
Вечер бокса состоялся в английском Лондоне на легендарной арене «Уэмбли» 19 июля. Шоу было организовано влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.
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За всю профессиональную карьеру украинский боксер успел стать настоящим кошмаром для британских боксеров, так как одержал восемь побед в восьми поединках.
Статистика Александра Усика в поединках против британских боксеров: