Шоу продолжается. Теофимо Лопес отказался от дуэли взглядов с чемпионом

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

В ночь на 3 мая на арене «Times Square» в Нью-Йорке состоится титульный бой в первом среднем весе (до 63,5 кг) – событие буде организованно журналом The Ring и руководителем Riyadh Season Турки Аль-Шейхом.

На ринге встретятся обладатель пояса WBO Теофимо Лопес (21–1, 13 КО) из США и его соотечественник, временный чемпион мира Арнольд Барбоса (32–0, 11 КО).

Накануне состоялась пресс-конференция боксеров, на которой Лопес продолжил гнуть свою линию – решил проигнорировать соперника во время дуэли взглядов. Ранее Теофимо ударил Барбосу во время предыдущей встречи.

Пока оппонент ждал в центре сцены Лопеса, тот делал вид, что тренируется и не замечает соотечественника. Похоже, зрители увидят жаркое противостояние, когда оба боксера поднимутся на ринг.

ВИДЕО. Дуэль взглядов от Барбосы и игнор от Лопеса

sport.ua