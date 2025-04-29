Штайнер: Ландо могут сделать вторым номером при Пиастри

После пяти этапов сезона Оскар Пиастри и Ландо Норрис занимают первую и вторую строчку в личном зачёте, но их преимущество над Максом Ферстаппеном составляет двенадцать и два очка соответственно. Руководители McLaren публично говорят, что у Оскара и Ландо равные шансы, однако бывший глава Haas Гюнтер Штайнер считает, что если после летнего перерыва Ферстаппен останется в числе претендентов на титул, то в McLaren сделают ставку на Пиастри и попросят Норриса помочь напарнику.

«Ещё слишком рано принимать такое решение, но если Макс продолжит выступать так, как он это делает сейчас, то McLaren придётся разделить своих гонщиков на первый и второй номера, – поделился мнением Штайнер в подкасте Red Flags. – Я бы не назвал преимущество McLaren над соперниками полноценным доминированием, поскольку у них постоянно что-то встаёт на пути.

Если никто из соперников не будет представлять для гонщиков McLaren угрозу в борьбе за титул, то Зак Браун позволит им обоим бороться между собой до конца. Но если Макс будет представлять угрозу, то, думаю, после летнего перерыва, в команде скажут: «Ландо, становись в очередь».

Мы все видим, каким талантом обладает Оскар. При этом он очень спокоен и отлично держит себя в руках. Кажется, ничто не может вывести его из себя. Если он финиширует вторым, то недоволен, но он не швыряется игрушками. Он очень зрелый.

Я всегда говорил, что с точки зрения таланта они равны, но у Оскара есть важная черта – он всегда остаётся спокойным, что бы ни случилось».

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