Мадрид. Элина Свитолина против Марии Саккари в четвертом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в четвертом круге турнира WTA 1000 в Испании. Матч против гречанки Марии Саккари пройдет третьим запуском на Arantxa Sanchez Stadium (начало ориентировочно в 16:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 18 (2025 – Rouen; 2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 29/04/2025): 500/263

Призовые за карьеру: $25,114,409



Дата рождения: 25/07/1995 (29 лет)

Место рождения: Афины, Греция

Рост: 172 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2023 – Guadalajara; 2019 – Rabat)

Высший рейтинг WTA: 3 (21/03/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 29/04/2025): 476/316

Призовые за карьеру: $12,878,891

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H2H: 2-2

2021 | Олимпиада | Хард | R3 | Свитолина 5:7, 6:3, 6:4

2020 | Острава (WTA 500) | Хард (зал) | R2 | Саккари 6:3, 6:3

2019 | Сан-Хосе (WTA 500) | Хард | 1/4 | Саккари 1:6, 7:6(3), 6:3

2019 | Уимблдон | Трава | R3 | Свитолина 6:3, 6:7(1), 6:2

История на турнире

Элина Свитолина – 3/9 | Свитолина десятый раз выступает в Мадриде. Её лучший результат здесь – второй круг (2015, 2016, 2018, 2024).

Мария Саккари – 11/8 | Саккари девятый раз играет на турнире в Испании. Два года назад греческой теннисистке удалось дойти до 1/2 финала.

Выступления на грунте (на 27/04/2025):

Элина Свитолина – 141/75 (9/0 в этом году)

Мария Саккари – 180/103 (4/2 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фаворитом матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,43. На победу Марии Саккари предлагается коэффициент – 3,02 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Мадриде)

Элина Свитолина – 18/6

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 7/4 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

WTA 250 – 5/0 | Руан – ТИТУЛ

Billie Jean King Cup – 2/0

Мария Саккари – 7/13

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 3/4 | Доха – R2, Дубай – R1, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R3

WTA 500 – 4/5 | Аделаида – R2, Линц – 1/4, Мерида – R1, Чарльстон – R2

WTA 250 – 0/1 | Руан – R1

United Cup – 0/2

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, В, В, В

Мария Саккари – В, В, В, П, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 4/3 | Свитолина в последний раз играла против теннисиски из Греции в 2023 году на турнире WTA 125 в Сен-Мало, где обыграла Деспину Папамихаил.

Мария Саккари – 13/11 | Саккари в этом сезоне провела один матч с представительницей Украины – уступила Даяне Ястремской в Линце.

• Элина Свитолина проведет 614-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 397 побед (65%).

• Мария Саккари проведет 422-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 240 побед (57%);

• Элина Свитолина проведет 192-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 114 побед (60%).

• Мария Саккари проведет 138-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 85 побед (62%).

Победительница этого матча получит 165 670 евро призовых и 215 рейтинговых очков. Проигравшая – 90 445 евро призовых и 120 рейтинговых очков.

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btu.org.ua