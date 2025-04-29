70 мгновений Виктора Захарова

IIHF. Виктор Захаров

Нападающий сборной Украины 31-летний Виктор Захаров провел 70 матч в составе главной команды страны. Это случилось на ЧМ-2025 в победном поединке против Италии, где Захаров забросил свою вторую шайбу на турнире.

Напомним, что дебют 8-кратного чемпиона Украины в свитере с трезубом на груди состоялся еще в 2013 году на ЧМ в Донецке (дивизион 1B). Тогда 19-летний Захаров успешно дебютировал в поединке против Румынии (8:1).

На текущий момент в активе игрока «Сокола» – 22 (13+9) очка в играх за национальную сборную Украины.

sport.ua