Теннис в школах Львова и меморандум с Министерством экономики: Фонд Марты Костюк делает новые шаги для развития тенниса в Украине

Украинская теннисистка расширяет список партнеров, с которыми будет сотрудничать ее благотворительная организация



Накануне в Киеве вторая ракетка Украины Марта Костюк подписала меморандум о сотрудничестве своего фонда с Министерством экономики Украины.

“Сделать спорт доступным. Сделать бизнес в спортивной сфере – популярным. Чем больше украинских бизнесов в спортивной сфере будут пользоваться государственными программами поддержки, чем больше инвестиций будет привлечено в развитие и восстановление спортивной инфраструктуры – тем ближе мы будем к цели, – сказано на официальной странице Фонда. – Вместе мы будем популяризировать государственные программы и привлекать ресурсы, чтобы спорт в Украине становился ближе, доступнее и массовым”.



Сегодня же стало известно, что офис спорта Львовского городского совета и департамент образования и культуры ЛГС подписали трехсторонний договор о сотрудничестве с Фондом Марты Костюк для развития тенниса во Львове.

“Отныне львовские школьники получат больше возможностей для занятий теннисом. Каждая школа, которая пройдет конкурсный отбор, подпишет договор участника программы и получит комплект инвентаря, рассчитанный на класс из 30 учеников. Сейчас проект находится на завершающем этапе формирования. Вскоре будет объявлено два конкурса: первый – для тренеров, которые будут обучать учителей физической культуры, второй – для школ, желающих ознакомиться с программой, пройти обучение и интегрировать ее в учебный процесс”.

Напомним, что в прошлом году Фонд Марты Костюк подписал меморандумы о сотрудничестве в сфере развития и популяризации с Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством образования и науки, чтобы сделать теннис доступным для молодежи в школах. Фонд спортсменки также сотрудничает с Федерацией тенниса Украины и благотворительной организацией Ukraine Global Scholars.







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