Новак Джокович: “Я продолжаю работать на максимуме, насколько это возможно, чтобы бросить вызов и себе, и Алькарасу с Синнером”

– Расскажите о вашем успехе в Шанхае. В 2008 году вы выиграли свой первый итоговый турнир, затем еще семь раз побеждали на ATP Finals, а также завоевали четыре титула здесь, в Шанхае. Как вы оцениваете эти годы и свои достижения?

– Да, на протяжении всех этих лет это был невероятный турнир для меня. Как вы упомянули, в 2008-м я выиграл здесь свой первый итоговый турнир, тогда он еще назывался Masters Cup. Это был мой самый большой трофей в том году после победы на турнире Grand Slam. Я был просто на седьмом небе от счастья.

С тех пор я чувствую огромную поддержку в Китае: что в Пекине, что в Шанхае. Мне очень нравится возвращаться сюда и играть перед такой публикой, которая всегда дарит энергию и позитив. Иногда даже на тренировках кажется, что играешь настоящий матч – настолько много людей приходят, чтобы поддержать и показать свою любовь и страсть к тому, что я делаю.

Я чувствую себя здесь очень желанным гостем, и именно это – главная причина, почему я решаю приезжать сюда снова и снова. Я чувствую себя как дома. Пожалуй, это самая большая поддержка, которую я получаю за пределами своей страны.

– Болельщики любят ваше противостояние с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Вы говорили после полуфинала US Open, что матчи против них в пятисетовом формате очень тяжелые. Считаете ли вы, что в формате из трех сетов у вас больше шансов? Есть ли еще какие-то отличия между этими форматами?

– Конечно, физическая составляющая – это главная разница между матчами до трех и до пяти сетов. Но все взаимосвязано с ментальным состоянием и игрой. Если вы физически не на сто процентов готовы против этих ребят, то вы чувствуете, что опаздываете на полшага, и это влияет на весь матч: на обмен ударами, на розыгрыш, на все аспекты встречи.

Именно поэтому я говорил после US Open, что играть пять сетов против них на поздних стадиях турнира для меня действительно сложно. Я дохожу до полуфиналов менее свежим, чем они. Это нормально, это биологический факт, который я должен принять.

Впрочем, я продолжаю работать на максимуме, насколько это возможно, чтобы бросить вызов и себе, и им. В трехсетовом формате, особенно когда турнир длится неделю, у меня больше шансов на успех. Даже если большинство “Мастерсов” играются в течение двух недель, все же это немного проще, чем Grand Slam.

Несмотря на поражения от этих двух сильнейших игроков мира, я показывал хороший теннис на Grand Slam и добирался до полуфиналов на каждом. Это говорит о моем уровне и стабильности. Конечно, я всегда хочу побеждать, это моя природа. Но я также играю не только ради титулов. Для меня важно чувствовать любовь и поддержку болельщиков во всем мире и вносить свой вклад в развитие тенниса. Именно это мотивирует меня и дарит мурашки по телу, когда выхожу на корт и слышу, как скандируют мое имя.

– Вы говорили о своих целях на этом этапе карьеры. А что думают ваши дети? Поддерживают ли они вас и просят ли играть дальше? И еще: что на счет Турина, ведь там формат из трех сетов?

– Мой сын активно играет в теннис и внимательно следит за происходящим. Он очень настаивал на том, чтобы поехать со мной в Китай. Он хочет путешествовать везде, но у него школа, и это непросто. Он влюблен в теннис.

Моя жена и дети – мои самые большие болельщики. Когда они на трибунах, вы видите, как они эмоционально переживают за каждое очко. Это меня вдохновляет. Но в то же время я понимаю: дети должны жить своей жизнью, а не моей. Я стараюсь быть рядом, поддерживать их, но они всегда напоминают мне, чего я достиг и почему они верят, что я могу продолжать. Их поддержка для меня очень ценна.

Насчет Турина – я дважды выигрывал этот турнир в последние годы. Но пока что я не планирую настолько наперед. После Шанхая я точно поеду только в Афины. А насчет Турина – посмотрим.



– Shanghai Masters много лет проходит с серьезными обновлениями, собирает сильнейших игроков. Какую роль, по вашему мнению, турнир сыграл в развитии тенниса в Китае и мире?

– Как вы уже упоминали, Шанхай несколько лет принимал Итоговый турнир – кажется, четыре или пять лет. Затем с 2009-го он стал «Мастерсом». Кроме периода пандемии COVID, он проходил каждый год.

Это чрезвычайно важный турнир для продвижения тенниса в мире, а особенно в Азии. Китай – самая большая страна мира по населению, и люди здесь любят спорт с ракетками. Есть богатая история и культура тенниса, настольного также, и других дисциплин.

Поэтому этот турнир имеет огромное значение. Я вижу, как много энтузиазма у болельщиков в Шанхае и в Пекине. Для меня это всегда фантастический опыт.

– Согласны ли вы с критикой календаря, которую высказали Алькарас, Швёнтек и Гауфф? И хотели бы взять реванш у Янника Синнера за прошлогодний проигранный финал?

– Начну со второго вопроса. Конечно, я хотел бы снова сыграть с Янником. Это означало бы, что я дойду до полуфинала (смеется). Он выиграл большинство наших последних матчей. В прошлом году мы играли финал здесь, это был хороший матч. Надеюсь, у меня будет еще один шанс.

Насчет календаря – я изначально был против удлинения «Мастерсов» до 12-13 дней. Даже когда был президентом Совета игроков, я выступал против этого. Для игроков это не лучшее решение. Да, для кого-то моего возраста дополнительные дни между матчами могут помочь, но в целом это забирает время в календаре. Поэтому я понимаю, почему игроки критикуют ситуацию.

Но в то же время надо понимать: это индивидуальный спорт. У игроков всегда есть выбор. Да, существуют бонусы, и чтобы их получить, надо выполнять определенные требования. Но вы всегда можете выбрать – играть меньше и отказаться от бонусов. Иногда игроки сами записываются на выставочные матчи, хотя и жалуются на перегрузку. Это немного противоречивая ситуация.

Я говорю об этой проблеме уже более 15 лет. Чтобы что-то изменилось, нужно, чтобы топ-игроки реально участвовали в процессе, вкладывали свое время и энергию, а не только делали заявления в медиа. Без этого ничего не изменится, и я знаю это по собственному опыту. Это очень сложная тема, и простых решений нет.

Во втором круге “Мастерса” в Шанхае 38-летний Новак Джокович сыграет против 37-летнего хорвата Марина Чилича.



