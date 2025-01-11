Гаэль Монфис – после победы в финале в Окленде: “Меня поддерживает замечательная семья, команда и друзья, и никто не хочет, чтобы я останавливался”

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал свою победу в финале соревнований АТР 250 в Окленде



“На этой неделе я показал свою стойкость. Я очень благодарен за всю ту поддержку, которую почувствовал на этой неделе. Это благословение и честь для меня стоять сейчас здесь как чемпион турнира. Я очень хорошо знаю Зизу [Бергса]. Это была замечательная неделя для тебя и мне очень жаль из-за этого первого финала (смеется). Нет, я действительно знаю, что это трудно. Но я думаю, в этом году это не будет твой единственный финал. Я знаю, какой путь ты преодолел, как упорно ты сейчас работаешь, как ты веришь в себя. Продолжай в том же духе.

Бесспорно, бывают взлеты и падения [в плане физического состояния], но каждый день мне удавалось играть лучше и лучше, показывать стабильный теннис. Я продолжал верить, что могу показать качественный уровень, что я и сделал. Поэтому я очень счастлив. Но это нелегко. Меня поддерживает замечательная семья, команда и друзья. И как-то так получилось, что никто не хочет, чтобы я останавливался (смеется). Не то чтобы я сам хотел бы остановиться, но однажды, конечно, я буду вынужден. Я все еще верю, что могу показать хороший теннис. Я еще не списал себя со счетов. Некоторые моменты бывают очень тяжелыми, скажу откровенно. Нелегко оставлять нашу дочь в Европе. Но я все еще занимаюсь тем, что я люблю. Как я сказал, моя семья меня в этом поддерживает. И посмотрите – какая замечательная неделя! Так что я чувствую, что должен продолжать играть.



Знал ли я о возрастном рекорде? Нет, я только что это узнал от вас. Возраст – это определенное число, но я продолжаю работать. Победить на турнире – это большое удовольствие, очень особенное. Я не выигрывал много [титулов]. Я играю уже более 20 лет, и побеждаю в тринадцатый раз. Поэтому я чувствую себя особенным и счастливым от того, что это произошло в Окленде. Поэтому всегда приятно иметь рекорд, но я хотел бы выиграть больше (смеется). Я хочу поиграть еще немного, так почему бы не выиграть позже? Я взял свой первый титул 20 лет назад, но у меня до сих пор есть страсть к игре. Я все еще чувствую, что могу очень хорошо пробивать по мячу. Поэтому, я надеюсь, впереди будет еще много чего».

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