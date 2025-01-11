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Футбол

Хочет развиваться в бизнесе. Винисиус Жуниор приобретет клуб

Клуб со второго дивизиона Португалии

Хочет развиваться в бизнесе. Винисиус Жуниор приобретет клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может приобрести клуб из второго дивизиона Португалии.

    По информации ESPN, Винисиус Жуниор уже размышляет о том, чем будет заниматься после завершения карьеры игрока.

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    У Винисиуса уже есть ряд личных спонсорских соглашений, а также контракт с Nike, который действует до 2028 года. Он также поддерживает благотворительный фонд Vini Jr. Institute в Бразилии.

    www.ua-football.com

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