ОФИЦИАЛЬНО. Абсолютный чемпион мира остался без соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Наоя Иноуэ (28–0, 25 КО, Япония) остался без соперника за две недели до боя.

Обязательный претендент по линии IBF Сэм Гудман (19–0, 8 КО, Австралия) получил повторную травму и был вынужден отказаться от поединка. Шоу, которое планировали провести 24 января в Токио (Япония), находится под угрозой срыва. Промоутер Иноуэ пытается в кратчайшие сроки найти нового оппонента для японского «Монстра».

Изначально Иноуэ и Гудман должны были встретиться в декабре, но австралийский претендент получил рассечение, поэтому бой перенесли на январь. Накануне стало известно, что травма Сэма усугубилась сильнее – ожидается, что он пропустит полгода.

sport.ua