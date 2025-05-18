Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ивков

17 мая в ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве (Украина) прошел благотворительный вечер бокса от промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions.

Главным событием шоу стал бой во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретились украинец Александр Ивков (5-0-1, 3 КО) и представитель Узбекистана Анвар Турапов (9-5, 6 КО). Бой не прошел всю дистанцию – Ивков нокаутировал соперника в первом раунде.

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Кроме того, свои бои провели известные украинские супертяжи: опытный Андрей Руденко (36-7, 22 КО) победил земляка Александра Тимченко (3-5-1, 2 КО), а перспективный Геворг Манукян (1-0, 1 КО) нокаутировал во втором раунде дебютанта из Украины Дениса Кобца.

Результаты вечера бокса Spartabox Faniian Promotions

Александр Ивков – Анвар Турапов – КО2

Евгений Розлуцкий – Тарас Головащенко – UD

Андрей Руденко – Алексей Тимченко – UD

Геворг Манукян – Денис Кобец – KO2

Николай Халус – Артем Яценко – MD

Левон Амбарцумян – Евгений Костенко – SD

Владимир Савайда – Максим Савенко – UD

Павел Затхей – Рувим Станкевичус – KO

Михаил Скрипка – Ниджат Иманзаде – TKO

sport.ua