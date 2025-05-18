Серия А. Победа Аталанты, Ретеги опережает Филиппо Индзаги

Серия А. 37-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" – "Аталанта" 2:3

Голы: Пинамонти 37, 58 – Сулемана 47, Мальдини 63, Ретеги 89

Единственный матч 37-го тура без реального турнирного значения. Потому он и был вынесен на субботу. Сегодня "Дженоа" проводила свой последний домашний матч в сезоне, в котором легко обеспечила себе место в Серии А. Также приветствовала своего бывшего тренера в двух каденциях Джан Пьеро Гасперини, которому всегда очень рада. А еще – праздновала вылет "Сампдории" в Серию С. С множеством баннеров и других изделий с буквой "С".

Праздновала и "Аталанта". Сам Гасперини говорил об атмосфере праздника. Его команда обеспечила себе третье место в лиге еще в предыдущем туре. Потому сегодня могла позволить себе усадить в запас Лукмана, Де Кетеларе, Дзаппакосту, Карнезекки, Белланову, Эдерсона, Пашалича. Матео Ретеги как раз остался в первых 11-ти. С целью обойти Филиппо Индзаги и установить рекорд по голам игрока "Аталанты" за сезон в Серии А – 25.

Удалось ли празднество? Пять голов свидетельствуют, что да. В том числе и 25-й гол Ретеги. Правда, концовка получилась смазанной. Матео забил в атаке, в которой игрок "Дженоа" получил травму и упал на газон. Другие игроки генуэзцев и болельщики встретили такое событие бурно, возмущенно, споря и свистя даже долго после финального свистка. В том числе и в адрес самого Ретеги, своего бывшего игрока. Но все это не так важно.

В первом тайме Мальдини и Ретеги (дважды) замыкали хорошие передачи неудачно – неточно, либо слабо и в руки вратарю. Мальдини также вышел на вратаря, обошел его, но не попал в ворота. Сразу после этого Пинамонти головой замкнул навес Мартина. А Патрисиу спас ногой от удара Бани в упор. Бани в итоге затолкал, но с фолом на вратаре, да и вроде бы коснулся мяча рукой.

Третье место "Аталанте" обеспечил неделю тому дальний удар опорника Сулеманы. Сегодня ему удался еще один, с полулета, с отскоком от газона. Правда, вскоре бергамские защитники заснули, и Пинамонти оформил дубль. Но проигрывать этот матч фаворит не собирался. Даже выиграл его. Мальдини получил от Де Роона (а Ретеги умно пропустил) и пробил в угол. В концовке же Де Кетеларе промчал справа и прострелил на Ретеги.

"Аталанта" с пятью победами и ничьей в последних шести матчах лиги. Она точно останется на третьем месте. Ретеги обошел Индзаги с 25-ым голом в сезоне и практически обеспечил себе титул лучшего бомбардира лиги, ведь второй бомбардир отстает на восемь голов. А "Дженоа" остается на 13-ом месте, с которого уже не сдвинется.

Руслан Малиновский в очередной раз не попал в заявку "Дженоа" из-за травмы. Его сезон окончен.

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