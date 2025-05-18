Коли доречно дарувати букет квітів? Підскажуть експерти Украфлора!

Відповідь на це питання можливо вас здивує. Дарувати квіти можна на будь-яке свято чи урочисту подію, а ще презентувати квіткові композиції доречно навіть «просто так» без приводу. Інша справа кому ви хочете подарувати рослини і який месседж цим букетом хочете передати.



Адже букет квітів то не просто набір рослин. То спосіб виявити повагу чи розповісти про свої почуття, перепросити чи підтвердити вашу дружбу. Тому створення букетів варто довіряти професійним флористам УкраФлора і в такому випадку ваші квіткові месседжі будуть передавати правильну інформацію, і як результат, ви отримаєте очікувану відповідь. Квіткова мова справді дуже багатогранна, а володіють нею «вільно» тільки флористи з досвідом.

Пакування – це питання теж дуже важливе

Коли мова йде про букет квіті, то всі акцентують увагу саме на рослинах та їх поєднання. Флористи пропонують кілька варіацій на тему букетів і це можуть бути:

1. Монохромні і одно видові композиції (букет з червоних чи білих троянд одного розміру, сорту тощо);

2. Багатоколірні але одновидові рішення (ті самі троянди але в різних кольорових варіаціях);

3. Монохромні варіації з квітів різних видів. Такі композиції вражають своєю вишуканістю та елегантністю. Головне, підібрати рослини, які не «перекривають» красою чи розмірами одна одну;

4. Букети багатоколірні і з різних видів рослин. Це теж композиції, які відрізняються оригінальністю і тут є де флористу проявити свою креативність і відчуття бездоганного смаку.

Визначившись квітами та їх кольором, варто перейти до підбору пакування. І тут багато споживачів впевнені, що не варто приділяти цьому питанню багато часу та уваги. Це не так. Безперечно, якщо це целофан, який просто має захистити рослини від вітру чи дощу під час транспортування, то так, звертати увагу на нього не варто. Але якщо це частина композиції завдання якої зробити букет завершеним? В такому випадку це питання має значення, причому немале.

І в якості пакування флористи UkraFlora пропонують використовувати:

• Крафтовий папір. В такому «опорядженні» стильно виглядають як троянди так і іриси чи тюльпани, нарциси чи гвоздики;

• Газетний папір (один із останніх трендів). Дуже вдале рішення для соняхів чи перекотиполе, бавовни чи «польових» квітів;

• Кошики (в такому пакування гарно виглядатимуть всі квіти, але вони мають відрізнятися невеликими розмірами і висотою стебел);

• Коробки (візуально вони схожі на коробки для капелюшків, але відрізняються насиченими кольорами і можуть бути виготовлені з цупкого картону і обтягнуті тканиною в тому числі атласом чи оксамитом);

• Пакети.



Рішень багато і саме пакування додає букету завершеного вигляду. Тому якщо ви справді хочете презентувати букет квітів, який справить тільки позитивне враження і викличе тільки радісні емоції, то довіртеся Профі.



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