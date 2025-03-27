Майами. Меншик обыграл Фиса и впервые вышел в полуфинал “Мастерса”

Якуб Меншик выиграл четвертьфинальный матч на турнире ATP 1000 в США



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Якуб Меншик (Чехия) – Артур Фис (Франция, 17) 7:6(5),

Чешский теннисист, занимающий 54-е место в мировом рейтинге, одержал восьмую победу над игроком, входящим в топ-20, в том числе вторую в Майами. Напомним, что во втором круге Меншик был сильнее Джека Дрэйпера (№7).

Якуб Меншик третий раз в карьере сыграет в полуфинале соревнований на уровне Тура и впервые на “Мастерсе”. Также 19-летний чех стал самым юным теннисистом из своей страны, который дошел до полуфинала на турнире ATP 1000. Ранее им был 20-летний Томаш Бердых (Париж-2005).

Отметим, что Меншик – первый игрок, рожденный в 2005 году, дошедший до полуфинала на “Мастерсе”.

Следующий соперник чеха определится в матче Тэйлор Фритц (США, 3) – Маттео Берреттини (Италия, 29).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua