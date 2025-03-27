Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный бывший чемпион мира Владимир Кличко может вернуться на ринг ради того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, и стать самым возрастным обладателем титула в супертяжелом весе.

Издание Worldboxingnews оценило перспективы украинца – журналисты не видят смысла возвращаться в бокс из-за ситуации в хевивейте:

«Кличко не может выйти на чемпионский бой, так как отсутствует в рейтинге любой организации. Он проиграл два последних боя и пропал из профессионального бокса на восемь лет.

Чтобы всерьез претендовать на поединок с обладателем титула, украинцу нужно победить в проходном поединке. Но даже в этом случае есть огромные проблемы. У санкционирующих органов есть обязательные претенденты, которых Кличко не может вытеснить одним щелчком пальца.

Агит Кабайел является временным чемпионом WBC, а Джозеф Паркер владеет таким же титулом по версии WBO. В то же время Дерек Чисора был назван обязательным претендентом IBF, а Всемирная боксерская ассоциация (WBA) считает Фабио Уордли своим претендентом», – подытожило издание.

«Был длительный перерыв». Кличко посоветовали провести промежуточный бой

sport.ua