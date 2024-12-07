Абсолютный чемпион мира узнал имя следующего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (28–0, 25 КО, Япония) готовится к поединку против австралийца Сэма Гудмана (19–0, 8 КО).

Бой состоится 24 декабря в Токио (Япония). Иноуэ проведет обязательную защиту по линии IBF.

Несмотря на то, что до встречи с Гудманом осталось две недели, команда японского чемпиона начала переговоры о следующем поединке японского «Монстра».

Собщается, что Иноуэ проведет бой в апреле следующего года в Лас-Вегасе. Промоутер чемпиона Боб Арум ведет переговоры с командой мексиканца Алана Давида Пикассо (30–0–1, 16 КО).

sport.ua