Примера. Бетис — Барселона 2:2. Каталонцы наиграли на поражение

Снова слабый лидер

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

"Барселона" еле держалась на поле "Бетиса, и лишь вдохновенная игра вратаря Иньяки Пеньи позволила ей не проиграть.

Уже со старта в игре доминировали хозяева. Рафинья с линии ворот выбил мяч после удара Льоренте. Затем Абде выбежал на ворота почти от центра поля — и Пенья спас.

Лишь ближе к 20-й минуте "Барсе" удалось стабилизировать игру, хотя и без явных голевых шансов — просто контроль и все.

Ну, а тогда внезапно случился гол. Каталонцы, до того игравшие очень посредственно, организовали шедевральную атаку правым краем, которая завершилась прострелом Кунде на Левандовского — это 0:1.

На том и ушли на перерыв.

Старт второго тайма оказался точной копией первого — снова "Бетис" атаковал, а "Барса" держалась чудом. Пенья удивительно отбил удар Авилы в упор. Также два шанса запорол Абде.

Ганси Флик понимал, что игру надо успокоить, но вот с Френки де Йонгом не угадал совершенно. Как только голландец вышел — сразу привез пенальти, сбив Витора Роке, и Ло Чельсо восстановил статус-кво. Флик на нервах заработал красную.

Но и это был не конец. Ламин Ямаль взял лидерство на себя – попер вперед, начал обострять в одиночку. Один прорыв, второй, третий — и с очередного раза он таки нашел Феррана Торреса, который чуть коряво, но отправил мяч в ворота.

Тем не менее, один в поле таки не воин, и отсутствие обороны у "Барсы" сказалось еще раз в добавленное время – теперь они забыли перед воротами Ассане Диао.

Жаль Ямаля, Пенью, но это командный спорт, а коллективно "Барса" играла слабо. В таблице у нее 38 очков, это 1-е место. У "Бетиса" – 21 балл и 10-я позиция.

16-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" – "Барселона" – 2:2

Голы: Ло Чельсо, 68 (с пенальти), Диао, 90+4 — Левандовский, 39, Ферран Торрес, 82

"Бетис": Вьетес — Сабали, Бартра, Льоренте, Перро (Руибаль, 72) — Флорес (Иско, 76), Альтимира — Авила, Ло Чельсо, Абде (Хесус Родригес, 86) — Витор Роке (Диао, 77)

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде (Форт, 88) — Педри (Гави, 74), Касадо, Ольмо (де Йонг, 60) — Ямаль, Левандовский (Виктор, 74), Рафинья (Ферран Торрес, 60)

Предупреждения: Флорес, 35, Альтимира, 63 — де Йонг, 66, Форт, 90

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