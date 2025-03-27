Ферстаппену не понравилось решение руководства Red Bull

Руководство Red Bull решило перевести Лиама Лоусона из Red Bull Racing в младшую команду Racing Bulls после всего двух этапов нового сезона Формулы 1. Судя по реакции Макса Ферстаппена в социальных сетях, ему явно не понравилось такое развитие событий.

Бывший гонщик Формулы 1 Гидо ван дер Гарде опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором раскритиковал руководителей Red Bull и написал слова поддержки Лиаму Лоусону. Этому посту Макс Ферстаппен поставил «лайк», однако спустя какое-то время его снял. Скорее всего, это произошло после того, как с действующим чемпионом мира связались представители Red Bull Racing и попросили публично не высказывать позицию, которая идёт вразрез с мнением команды.

«Я немного устал от всех этих комментариев о том, что Формула 1 – самый сложный спорт, и если ты не добиваешься результатов, то должен столкнуться с последствиями, – написал Гидо ван дер Гарде. – Да, ты должен показывать результаты. Да, прессинг просто безумный, но, по моему мнению, произошедшее похоже на издевательство или панический поступок, чем на реальную оценку спортсмена. Они приняли решение, полностью осознанное, дать Лиаму только две гонки для того, чтобы сломить его дух.

Не забывайте о самоотверженности, напряжённой работе Лиама и тех успехах, которых он добился за годы карьеры, чтобы достичь того уровня, на котором находится сейчас. Я помню свои кровь, пот и слезы – и это только для того, чтобы попасть в Формулу 1. Не говоря уже о том, чтобы выступать за абсолютно лучшую команду.

Да, он выступил недостаточно хорошо в первых двух гонках, но если кто и переживает сильнее всего об этом, то он сам. Возможно, он сам предложил провести замену, но если нет, то я желаю Лиаму сил и мужества выйти на стартовую решётку в Японии.

Верь в себя, подними голову и докажи, что они неправы».

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