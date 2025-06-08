«Одну ночь, сможете?» Усик обратился с дерзким просьбой к Трампу

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик обратился к президенту США Дональду Трампу.

«Рекомендую Дональду Трампу приехать в Украину. Прожить в моем доме всего одну неделю, я ему дам эту возможность. Проживите в Украине и посмотрите, что происходит каждый вечер. Над моими домами летят бомбы и ракеты. Каждую ночь. Может, хватит?», – сказал Усик.

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Ранее украинский боксер Александр Усик обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом остановить войну в Украине.

sport.ua