Новый Майк Тайсон: «Усик – король, но пояс от него отойдет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Молодой британский проспект Мозес Итаума, которого сейчас называют новым Майком Тайсоном, высказался о своем будущем и вспомнил Александра Усика.

Если хотя бы один пояс отойдет от Усика, то дивизион снова оживет. Усик – сейчас король хевивейта, нам всем надо просто ждать пока он закончит карьеру и освободит титулы. Я сейчас делаю шаг к чемпионским поясам, я просто выхожу на ринг и продолжаю драться», – сказал Итаума.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua