“Описать словами то, что только что произошло, очень трудно”. Карлос Алькарас – о своем невероятном камбэке в финале Ролан Гаррос

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился эмоциями после невероятного камбэка в финале Ролан Гаррос против лидера рейтинга АТР Янника Синнера



Испанский теннисист впервые в карьере выиграл матч, в котором уступал 0-2 по сетам и отыграл три матчбола подряд в четвертом сете. Поединок продолжался 5,5 часов и стал самым долгим финалом в истории Ролан Гаррос.

“Честно говоря, описать словами то, что только что произошло, очень трудно”, – сказал после матча Карлос Алькарас.

“Проигрывая два сета лучшему теннисисту мира, при том уровне, который он показывал, я просто вложил в это все сердце. Старался держаться, не сдаваться. Боролся розыгрыш за розыгрышем.

Я играл, опираясь на принцип моего дедушки – три C [Cabeza, corazón y cojones – голова, сердце и яйца (смелость), – прим. BTU]. И я уверен, что он мной гордится. После такого матча, как сегодня, думаю, я могу себе позволить это сказать”, – добавил испанский теннисист.

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