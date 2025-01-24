Мэдисон Кис – о волевой победе над Швёнтек в полуфинале АО: “Невероятный день, очень горжусь тем, что смогла удержаться в этом матче”

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала свою победу над полькой Игой Швёнтек в полуфинале Открытого чемпионата Австралии



О своих эмоциях после победы

“Думаю, я ещё пытаюсь успокоиться и понять, где я сейчас (улыбается). Но я очень горжусь тем, что смогла удержаться в этом матче. Очевидно, когда я была впереди в третьем сете, чувствовала, что конец так близко. Я потеряла свою подачу, но все же смогла максимально не отставать на тай-брейке до самого конца. Очень горжусь собой за этот матч. Сегодняшний день для меня невероятный. Думаю, сценарий, по которому развивался этот матч, насколько он был напряжённым и тяжёлым, отражает это в определённой степени. И быть той, кто одержал победу, очень приятно. Честно говоря, я словно «отключилась». Не могу до конца составить предложение. Кажется, все происходит очень быстро, и я просто пытаюсь понять, что происходит.”

Об отыгранном матчболе и борьбе на тай-брейке

“Матчбол? Я даже не знала, какой был счёт. Думаю, я просто всё время говорила себе: «Просто попробуй выиграть следующее очко». Особенно в конце матча я была настолько сосредоточена на том, что хотела сделать. Думаю, это помогло мне, потому что я могла сфокусироваться только на этом. Я все время повторяла себе: «Просто попробуй выиграть это очко, сосредоточься только на нем. Выиграешь или проиграешь – переходи к следующему».”

О своем поражении Соболенко в полуфинале US Open

“Я бы солгала, если бы сказала, что не сомневалась после того матча. Это был очень важный момент. Я чувствовала себя такой близкой к победе. Быть настолько близко и проиграть – это просто разрывало мое сердце. Тогда я чувствовала, что оставила на корте все, что могла. Это все, чего ты можешь требовать от себя. Но в конце дня это все равно трудно принять. Потребовалось некоторое время, чтобы заживить эту рану и двигаться дальше. В то же время я постоянно напоминала себе, что если я буду продолжать работать, выкладываться на максимум и оставлять все на корте, – это все, что я могу сделать и это все, что я могу контролировать.”

О сильных сторонах Соболенко и схожести их стилей

“Думаю, что действительно впечатляет в ней, так это ее психология. Ее способность всегда рисковать, независимо от счета, просто невероятна. Она играет в такой бесстрашный теннис. У неё есть способность демонстрировать великолепную игру именно в таком стиле. Это очень уникально. Думаю, многие, даже если речь идет о напряженном моменте, будут играть более осторожно или немного отступит, но ты знаешь, что она этого не сделает. Это не только впечатляет с ее стороны, но и создает дополнительное давление на соперниц, потому что ты знаешь, что всегда придется выигрывать очко самостоятельно, ведь она никогда не сыграет пассивно и не подарит тебе легкое очко.

Безусловно, я чувствую, что наши стили похожи и стараюсь использовать ее как пример для подражания. То, что я сама бы хотела делать лучше, – это не играть более пассивно в ключевых моментах. Я стараюсь подражать ее доверие к своей игре и ее решительность. Думаю, если ты можешь играть так, рискуешь, и ты проигрываешь, но на своих условиях, то это немного легче принять, чем когда ты немного играешь пассивно, а результат все равно не в твою пользу.”

О работе над своей игрой в важные моменты

“Одна из главных вещей, которую я поняла после поражения от Арины на US Open, – это то, что я старалась играть осторожно и не играла так, как хотела, в важные моменты. Это было очень неприятно. Я чувствовала, что если выхожу на корт, играю так, как хочу, даже если мне неудобно, и всё равно проигрываю, то могу сказать: «Хорошо, я сделала всё, что могла, она меня победила, и это нормально». Но я не хотела оказаться в ситуации, когда оглядываюсь назад и думаю: «Вот если бы я рискнула». Я не хотела жалеть о том, что не выложилась на полную.

Это стало моей главной целью на сегодня: независимо от результата, уйти с корта с ощущением, что я сделала всё, что хотела, придерживалась плана, рисковала, когда нужно было рисковать. Это дало мне определённую свободу, и я смогла лучше наслаждаться моментом, оставаться в настоящем, а не погружаться в эмоциональный хаос с мыслями, мол, мне следовало сделать это, мне следовало сделать то, и просто сожалеть о многом.”

О главном уроке из своего финала на US Open-2017

“Очевидно, я много думала о том матче эти последние восемь лет (улыбается). Думаю, тогда я была настолько поглощена нервами, моментом, возможностью, что даже не дала себе шанс сыграть как следует. За это время я много работала над тем, чтобы не избавиться от нервов, потому что раньше я думала, что те, кто играет блестяще в решающие моменты, либо не испытывают нервов, либо как-то их преодолевают. На самом деле важно научиться играть в теннис с этими эмоциями.

Для меня стало важным понимание, что во время матча будет много моментов дискомфорта. Это будет стресс. Тысячи людей будут наблюдать за тобой. Возможно, ты не показываешь лучший теннис. Но вместо того, чтобы избегать этого и искать спокойствие или комфорт, нужно принять ситуацию. Осознание того, что ты можешь играть даже через дискомфорт, стало одним из самых больших уроков из того матча. Восприятие того факта, что, пожалуй, 99% времени на корте я буду чувствовать себя некомфортно, и это нормально. Я все равно могу играть в теннис и в таких условиях.”



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