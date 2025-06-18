Ноттингем. Даяна Ястремская против Антонии Ружич во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет во втором круге турнира WTA 250 в Ноттингеме. Матч против хорватки Антонии Ружич откроет игровой день на Корте №1 в 13:00 по киевскому времени.
Дата рождения: 15/05/2000 (25 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/Поражений за карьеру (на 18/06/2025): 251/183
Призовые за карьеру: $5,410,585
Дата рождения: 20/01/2003 (22 года)
Место рождения: Ореховица, Хорватия
Рост:
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Высший рейтинг WTA: 98 (09/06/2025)
Побед/Поражений за карьеру (на 18/06/2025): 191/89
Призовые за карьеру: $358,971
• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча Даяны Ястремской
H2H: 1-0
2025 | Линц (WTA 500) | Хард (зал) | R2 | Ястремская 7:5, 6:1
История на турнире
Даяна Ястремская – 2/2 | Ястремская третий раз сыграет на турнире в Ноттингеме и впервые сыграет во втором круге основной сетки.
Антония Ружич – 0/0 | Ружич впервые выступает на этом турнире.
Выступления на траве (на 18/06/2025):
Даяна Ястремская – 24/20 (1/0 в этом году)
Антония Ружич – 5/3 (4/1 в этом году)
Котировки букмекеров:
Компания betking считает фаворитом матча Даяну Ястремскую и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,42. На победу Антонии Ружич предлагается коэффициент – 2,85 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
Также, на сайте компании можно найти интересные бонусы, которые в том числе действуют на теннисные матчи.
Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Ноттингеме)
Даяна Ястремская – 17/12
Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3
WTA 1000 – 5/5 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R1
WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1
WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4
Антония Ружич – 24/15
Grand Slam – 1/2 | Australian Open – QR1, Roland Garros – QR2
WTA 1000 – 4/2 | Мадрид – QFR, Рим – R2
WTA 500 – 3/1 | Линц – R2
WTA 125 – 2/3 | Канберра – R1, Парма – R2, Илкли – R2
ITF WTT – 13/4 | Порту – R1, Трнава – ТИТУЛ, Трнава – Финал, Марибор – ТИТУЛ, Мурска Собота – R1, Мадрид – R1
Billie Jean King Cup – 1/3
Последние 5 матчей:
Даяна Ястремская – В, П, В, В, П
Антония Ружич – В, В, В, П, В
Национальный фактор:
Даяна Ястремская – 8/7 | Ястремская выиграла в двух предыдущих матчах против хорватских теннисисток, которые прошли в этом году – против Антонии Ружич в Линце и Аны Конюх в Штутгарте.
Антония Ружич – 0/5 | Ружич проиграла во всех предыдущих матчах против украинок, последний из которых был против Даяны Ястремской в Линце в этом году.
• Даяна Ястремская проведет 237-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 115 побед (48%);
• Антония Ружич проведет 11-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 6 побед (60%).
Ситуация перед матчем:
Для Даяны Ястремской это будет второй матч на траве в сезоне, тогда как Антония Ружич проведет уже шестой поединок, в том числе четвертый в Ноттингеме. Хорватская теннисистка играет достаточно вариативно, используя смену ритма, слайсы и затяжные розыгрыши, однако украинка играет значительно более мощно, предпочитая быстрое завершение розыгрышей при любом удобном моменте.
Учитывая, первый матч Ястремской в Ноттингеме, где она проявила неплохую выдержку в обменах с очень непростой Ольгой Данилович, она выглядит фаворитом в противостоянии с Ружич. Но конечно, многое, как и в первом круге, будет зависеть от стабильности игры Даяны и ее способности минимизировать свои невынужденные ошибки.
Победительница этого матча получит 6 815 долларов призовых и 54 рейтинговых очка. Проигравшая – 4 160 долларов призовых и 30 рейтинговых очков.
>>>