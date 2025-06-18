Ноттингем. Даяна Ястремская против Антонии Ружич во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет во втором круге турнира WTA 250 в Ноттингеме. Матч против хорватки Антонии Ружич откроет игровой день на Корте №1 в 13:00 по киевскому времени.



Дата рождения: 15/05/2000 (25 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 18/06/2025): 251/183

Призовые за карьеру: $5,410,585



Дата рождения: 20/01/2003 (22 года)

Место рождения: Ореховица, Хорватия

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 98 (09/06/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 18/06/2025): 191/89

Призовые за карьеру: $358,971

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча Даяны Ястремской

H2H: 1-0

2025 | Линц (WTA 500) | Хард (зал) | R2 | Ястремская 7:5, 6:1

История на турнире

Даяна Ястремская – 2/2 | Ястремская третий раз сыграет на турнире в Ноттингеме и впервые сыграет во втором круге основной сетки.

Антония Ружич – 0/0 | Ружич впервые выступает на этом турнире.

Выступления на траве (на 18/06/2025):

Даяна Ястремская – 24/20 (1/0 в этом году)

Антония Ружич – 5/3 (4/1 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фаворитом матча Даяну Ястремскую и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,42. На победу Антонии Ружич предлагается коэффициент – 2,85 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Также, на сайте компании можно найти интересные бонусы, которые в том числе действуют на теннисные матчи.

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Ноттингеме)

Даяна Ястремская – 17/12

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3

WTA 1000 – 5/5 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R1

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Антония Ружич – 24/15

Grand Slam – 1/2 | Australian Open – QR1, Roland Garros – QR2

WTA 1000 – 4/2 | Мадрид – QFR, Рим – R2

WTA 500 – 3/1 | Линц – R2

WTA 125 – 2/3 | Канберра – R1, Парма – R2, Илкли – R2

ITF WTT – 13/4 | Порту – R1, Трнава – ТИТУЛ, Трнава – Финал, Марибор – ТИТУЛ, Мурска Собота – R1, Мадрид – R1

Billie Jean King Cup – 1/3

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – В, П, В, В, П

Антония Ружич – В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 8/7 | Ястремская выиграла в двух предыдущих матчах против хорватских теннисисток, которые прошли в этом году – против Антонии Ружич в Линце и Аны Конюх в Штутгарте.

Антония Ружич – 0/5 | Ружич проиграла во всех предыдущих матчах против украинок, последний из которых был против Даяны Ястремской в Линце в этом году.

• Даяна Ястремская проведет 237-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 115 побед (48%);

• Антония Ружич проведет 11-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 6 побед (60%).

Ситуация перед матчем:

Для Даяны Ястремской это будет второй матч на траве в сезоне, тогда как Антония Ружич проведет уже шестой поединок, в том числе четвертый в Ноттингеме. Хорватская теннисистка играет достаточно вариативно, используя смену ритма, слайсы и затяжные розыгрыши, однако украинка играет значительно более мощно, предпочитая быстрое завершение розыгрышей при любом удобном моменте.

Учитывая, первый матч Ястремской в Ноттингеме, где она проявила неплохую выдержку в обменах с очень непростой Ольгой Данилович, она выглядит фаворитом в противостоянии с Ружич. Но конечно, многое, как и в первом круге, будет зависеть от стабильности игры Даяны и ее способности минимизировать свои невынужденные ошибки.

Победительница этого матча получит 6 815 долларов призовых и 54 рейтинговых очка. Проигравшая – 4 160 долларов призовых и 30 рейтинговых очков.

>>>

btu.org.ua