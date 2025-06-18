Никита Бедрин проведёт тесты в Формуле Е

Никита Бедрин примет участие в тестах новичков Формулы Е, которые пройдут 14 июля в Берлине. Об этом сообщила пресс-служба команды DS Penske. Помимо этого в DS Penske официально подтвердили, что Никита стал участником их молодёжной программы.

«DS Penske рада приветствовать восходящую звезду Никиту Бедрина в нашей программе развития пилотов, – говорится в опубликованном сообщении команды. – И он примет участие в тестах новичков в Берлине. Мы с нетерпением ждём Никиту за рулём».

Ранее в этом году электромобиль команды DS Penske на февральских тестах новичков в Джидде пилотировал Даниил Квят.

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