Чемпионский кубок Джона Сёртиза выставят на аукцион

Аукционный дом Bonhams в апреле выставит на торги чемпионский кубок, завоёванный Джоном Сёртизом в 1964 году, когда британский гонщик выиграл титул за рулём Ferrari. На тот момент он уже был семикратным чемпионом мира по кольцевым мотогонкам, но в начале 60-х пересел на четырёхколёсную технику и тоже демонстрировал отличную скорость.

Кубок в честь единственного титула Сёртиза в Формуле 1, завоёванного им 60 лет назад, будет продан на аукционе в Гудвуде, его стоимость оценивается в 12-15 тысяч фунтов стерлингов.

Всего за свою карьеру в Формуле 1 Джон Сёртиз одержал 6 побед, выиграл 8 поулов и 24 раза поднимался на подиум. Он ушёл из жизни в 2017 году в возрасте 83 лет, так и оставшись единственным в мире гонщиком, кому удалось стать чемпионом мира как в седле мотоцикла, так и за рулём машины Ф1.

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