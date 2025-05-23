Последствия аварии в Имоле помешают Цуноде в Монако

На прошлом этапе в Имоле Юки Цунода получил новое днище и другие подготовленные командой новинки, но разбил машину в первой части квалификации. Команда собрала для него машину на запасном шасси, которое он будет использовать и в этот уик-энд, так что в полной мере обновлённой будет только машина Макса Ферстаппена.

По информации The Race, в Red Bull стремятся исправить эту ситуацию, производя больше деталей, но Цуноде придётся использовать устаревшие элементы до следующего этапа обновлений машины.

Цунода признал вину за инцидент и заявил, что не видит проблем в то, что будет выступать за рулём машины с некоторыми деталями прошлой спецификации.

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