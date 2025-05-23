Супертяжеловес объяснил, каким образом можно победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный австралийский боксер Джастис Хуни высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейта – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«100% – возраст Усика очень повлияет на этот бой. Надо просто по нему хорошо попасть. Дюбуа становится лучше каждый раз, когда выходит на ринг. Он показывает это в своих боях, он останавливает всех», – сказал Хуни.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua