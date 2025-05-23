Без тренеров и без игры, но с желанием. Расклад в борьбе за Скудетто перед последним туром Серии А

Наступает 38-й тур Серии А. Последний полный. Но не факт, что на нем матчи Высшего дивизиона Италии в нынешнем сезоне завершатся. Поскольку в борьбе за Скудетто и против вылета ситуация очень плотна, а там в случае равенства очков предусмотрены дополнительные матчи плей-офф. В борьбе за Скудетто – один такой. Сегодня в матчах "Наполи" и "Интера" решится, понадобится ли он.

В поул-позиции находится "Наполи", опережающий "Интер" на одно очко. Победа над "Кальяри" – и в Неаполе смогут отпраздновать четвертое Скудетто в истории. Ничьей хватит, если "Интер" не победит в Комо, поражения хватит, если "Интер" проиграет в Комо. Причем о других результатах, кроме победы неаполитанцев, стоит говорить, ведь они не победили в своих двух предыдущих матчах.

Для празднований Скудетто уже все подготовлено. Огромные экраны на трех площадях Неаполя, открытые автобусы и планы парада по улицам, атрибутика с цифрой "4", призванная заменить такую же с цифрой "3". Однако Антонио Конте попросил болельщиков не приходить на стадион с новой атрибутикой, боясь сглазить. А в Неаполе люди очень суеверные, так что это не пустая просьба.

Ажиотаж в городе просто сумасшедший. За два первых дня продажи билетов заявки на них подали восемьсот тысяч человек. Восемьсот. Специально пишу буквами. Руководство стадиона и города даже взвешивают возможность куда-то подеть несколько десятков болельщиков "Кальяри" и открыть и гостевую трибуну для болельщиков "Наполи". Такой ажиотаж вызывает вдохновение, но и давление.

В Неаполе ныне царит смесь энтузиазма с нервозностью, с давлением. В таких случаях это логично, но в Неаполе эмоции всегда утраиваются. Особенно – нервозность, ведь "Наполи" известен своими провалами в решающие моменты, неумением брать быка за рога. В сущности, именно это и случилось с ним в двух предыдущих турах, когда сыграл лишь вничью. Ему повезло с помощью "Интера".

В последние сезоны особо памятен последний тур сезона 2020/21. Когда "Наполи" шел на четвертом месте, дающем последнюю путевку в Лигу Чемпионов, но сыграл лишь 1:1 дома с "Вероной", которой, как и сейчас "Кальяри", также уже не было за что играть, и пропустил в главный Еврокубок вместо себя "Ювентус".

Если хорошенько подумать, то и Конте, несомненно Топ-тренер, возможно, первый, кто возьмет Скудетто с тремя разными командами, не особо силен в решающие моменты. В Лиге Чемпионов он постоянно проваливался, а ведь там решающие моменты постоянно. Из пяти выигранных чемпионатов Италии и Англии четыре он выиграл легко, почти без конкуренции, без давления, без решающих моментов.

В сезоне 2011/12 он выиграл Скудетто сложнее, но также еще до последнего тура – в предпоследнем. Тогда за три тура до финиша он сыграл дома лишь вничью против "Лечче", который в итоге вылетел, но был выручен "Миланом", который вообще проиграл. А кубковых трофеев во всей уже довольно долгой тренерской карьере у Конте лишь три. Поражений в кубковых финалах у него больше – четыре.

В Парме в добавленное время он потерял самоконтроль и был удален. Из-за чего нынешний матч против "Кальяри" проведет не на скамье запасных.

"Мы близки к Скудетто и просто должны сделать этот последний шаг. Дома, с поддержкой наших болельщиков. Эта кампания была очень тяжелой, мы достигли чего хотели, то есть создали проблемы лидерам до самого конца. Мы теперь здесь и готовы достигнуть чего-то немыслимого в истории "Наполи". Скудетто в Неаполе значит гораздо больше, чем в других местах, потому что приходит редко".

"Мы достигли финишной прямой выжатыми до конца. Я сам изможден, я выжал из себя все и перешел границы своих способностей. Этот сезон – несомненно, сложнейший в моей тренерской карьере. Неаполь замечателен со своими страстью и энтузиазмом, но также очень много требует, очень много ожидает, часто – то, что выше реалистичных целей".

"Иногда люди должны просто подумать головой и сказать: "Эти парни и вправду выцарапывают силы с самого дна бочки и все еще борются". Это было бы умно и честно, а не заявления: "Но мы страдаем". Черт побери, а вы ожидали не страдать? Два года назад мы выиграли Скудетто легко. Тогда не было страданий. А в этот раз люди даже не хотят немного пострадать. Это уж слишком для меня".

В словах Конте, приведенных в трех предыдущих абзацах, ясно ощущается вся гамма чувств, весь наплыв страстей, эмоций, нервов и его, и всего клуба, и всего города. Справится ли команда с таким давлением?

В последних двух турах "Наполи" не справлялся. В предыдущем домашнем матче забил в начале обоих таймов, но дважды позволил "Дженоа" вернуться, в том числе на 82-ой минуте. "Дженоа", которая уже обеспечила себе место в лиге и приехала играть для удовольствия. Неделю тому в Парме против команды, которая борется против вылета, он трижды попал в каркас ворот, но сыграл лишь 0:0.

Матч в Парме в воскресенье был крайне изнуряющим в психологическом плане, наполненным остановками, стыками, спорами, криками, драмой. Пенальти, назначенный в пользу "Наполи" в добавленное время, был отменен из-за фола в атаке, что привело неаполитанцев в ярость. Удалось ли восстановиться после такого физически и психологически?

Удалось ли оставить в стороне постоянные разговоры об уходе Конте летом, еще и в стан злейшего врага – "Ювентуса"? Такие сообщения также сильно мешают.

Сейчас нужно играть против "Кальяри". Который в предыдущем туре обеспечил себе место в Серии А и, как и "Дженоа", приедет играть для удовольствия. Не приедут, правда, арендованные как раз у "Наполи" первый вратарь Каприле и полузащитник Гаэтано. Официально они травмированы. Еще и возникли слухи о задействовании третьего вратаря, не игравшего в этом сезоне вообще.

Возможно, сарды приедут просто играть в свое удовольствие. А, возможно, приедут бороться. Ведь их ультрас враждуют с ультрас "Наполи". А их владелец Томмазо Джулини в свое время владел акциями "Интера" и даже сидел в его Совете Директоров. "Интера", который сейчас борется с "Наполи" за Скудетто.

В первом круге дома "Кальяри" пропустил от "Наполи" на 18-ой минуте, но боролся, заставлял вратаря соперников работать. Хотя затем пропустил на 66-ой и развалился – 0:4. Впрочем, в 2025-ом году он борется с грандами, с командами Топ-9 плотнее. 1:2 против "Лацио", "Фиорентины" и "Болоньи", 0:1 против "Ювентуса" и "Ромы", 0:0 в гостях с "Аталантой" и "Миланом".

Мячом владеть он не захочет, но по ударам по воротам за матч отстает от "Наполи" лишь на два места (9-11), а по xG – на три (7-10). Так что вполне способен создать. А "Наполи" всегда тяжело против команд, которые отдают мяч и закрываются.

Еще и сарды располагают очень хорошими футболистами в игре головой – Роберто Пикколи, Леонардо Паволетти, защитники Мина, Луперто. А "Наполи" пропустил дважды от "Дженоа" именно ударами головой. Левый защитник Томмазо Ауджелло – один из лучших ассистентов лиги с семью ассистами, большинство – навесы под удары головой.

Из шести последних очных матчей на всех полях "Наполи" выиграл у "Кальяри" лишь половину при трех ничьих 1:1, в четырех последних очных в Неаполе дважды не победил – ничья и поражение.

Впрочем, даже если "Наполи" и оступится, он может дождаться подарка от "Интера". Помощи от "Комо", главный тренер которого Сеск Фабрегас играл у Конте в "Челси". И такая помощь вполне реальна. Ведь "Комо" – команда в лучшей форме в лиге, не проигрывала в восьми последних матчах, выиграла шесть подряд перед 1:1 в Вероне. Уже обеспечила себе место в Топ-10. И играет дома.

Реальна она и из-за самого "Интера", который в лиге в последнее время играет вряд ли лучше "Наполи". В последних семи турах победил лишь трижды при двух поражениях и двух ничьих. И из побед лишь одна была впечатляющей – в предыдущем гостевом матче над "Торино", в котором играл вторым составом (2:0). Первый состав, похоже, уже давно думает лишь о финале Лиги Чемпионов.

И сегодня ожидается ротация. Хотя сокращенная из-за травм. Павар и Зелински отсутствуют. Фраттези и Лаутаро Мартинес готовы разве что для скамьи запасных. Отдохнуть могут вратарь Зоммер, защитники Ачерби и Бастони, латераль Думфриз, полузащитники Барелла и Мхитарян, форвард Тюрам. Димарко и Чалханоглу – также, но тогда придется играть Бастони и Барелле.

В последнем матче "Интер", играя первым составом, позволил то же, что "Наполи" позволил "Дженоа". Виртуально с 46-ой по 72-ую и с 79-ой по 89-ую минуты "нерадзурри" находились на первом месте. Но дважды потеряли преимущество в счете, в том числе из-за пенальти на 90-ой минуте, и сыграли лишь 2:2 дома с "Лацио". Ещё и Симоне Индзаги был удалён и решающий тур также пропускает.

Такая неудача продлила череду потерь "Интера" в этом сезоне в последние минуты. После 80-ой минуты в лиге он пропускал решающие голы от "Монцы", "Дженоа", "Милана", "Ювентуса", "Наполи", "Болоньи", теперь и "Лацио", из-за чего потерял 12 очков. К ним следует добавить потерю 2:0 и лишь 2:2 против "Пармы". Сколько очков в такие минуты потерял "Наполи"? Всего четыре.

В неудаче против "Лацио" в клубе обвинили арбитров. Правда, заочно, поскольку отказались общаться с прессой. Все, от президента до игроков. Но СМИ сообщают, что в клубе бушуют. Как и болельщики на сайтах и в соцсетях. Сам Индзаги после матча заперся в раздевалке с игроками и руководством примерно на час. А интервью в последние дни давал о финале Лиги Чемпионов, не о лиге.

Хотя все же чемпион настроен побороться за сохранение титула. Серия А не собиралась привозить в Комо ни важных функционеров, ни трофей, ни медали, не планировала никаких церемоний. Но "Интер" потребовал от неё организовать всё. И также планирует празднования Скудетто в Милане. Значит – реально надеется всё же вытащить Скудетто из-под носа "Наполи".

"Комо" – соперник серьезный, забил в 14-ти последних матчах лиги, и о Фабрегасе много говорят, говорят о заинтересованности "Ромы", "Байера", "Лейпцига" в его услугах. Правда, следует отметить, что во всех последних восьми матчах он не играл против команд Топ-9. А в последнем, в котором играл – проиграл "Милану". "Милану", который отстает от "Интера" на семь мест и 18 очков.

В последних восьми матчах против команд Топ-9 он победил "Наполи" и "Фиорентину", но и проиграл "Болонье" со счётом 0:2, проиграл "Ювентусу" со счетом 1:2 из-за гола на 89-ой минуте, проиграл "Милану" (дважды), "Роме" и "Аталанте" со счетом 1:2 из-за камбеков последних. Он играет активно, смело, много владеет мячом, много атакует, но не забивает, да еще и привозит голы в обороне.

Сегодня "Комо" также будет пытаться доминировать, комбинировать, играть в испанский футбол. Фабрегас как раз и говорит о доминировании, о нежелании страдать и идти на поводу у гранда. Впрочем, такой стиль может быть как раз удобен для "Интера", известного своими резкими быстрыми контратаками, особенно – на флангах. Еще и позволит потренировать финал Лиги Чемпионов.

Возможно, Фабрегас слишком отвлекся на слухи о других клубах. Хотя ныне кажется, что остается, поскольку руководство "Комо" обещает ему большие траты на трансферы. Возможно, он также применит ротацию. Точно будет вынужден искать замену дисквалифицированному центральному защитнику Гольданиге. Возможно – и немного травмированному другому центрдефу Кемпфу.

Он также заявил, что постарается найти игровые минуты для защитника Алессио Йовине и вратаря Хосе Мануэля Рейны, которые завершают карьеру. А это уже намекает на прохладное отношение к самому матчу.

Итак, в 29-й раз в истории Серии А судьба чемпионского титула решается в последнем туре. В эру трех очков за победу, то есть с 1994-го года – в седьмой. Из этих семи лишь в двух сезонах лидер лиги по итогам тура сменился. В 1999/2000, когда "Лацио" Симоне Индзаги обошел "Ювентус" Конте, и в 2001/02, когда победа "Лацио" Индзаги над "Интером" позволила "Ювентусу" Конте праздновать.

Сегодня будет праздновать один из них. А может – никто, если "Наполи" проиграет, а "Интер" сыграет вничью и будет назначен очный матч плей-офф в понедельник. В любом случае, сегодня будет жарко.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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