Стало известно, где сборная Украины сыграет матчи чемпионата мира 2026

В Стокгольме (Швеция) проходит Конгресс Международной федерации хоккея. IIHF приняла решение о месте проведении чемпионата мира по хоккею в дивизионе IA, который состоится в 2026 году.
Шесть стран сыграют на арене «ArcelorMittal Park» в польском городе Сосновец. На этом турнире сборная Украины встретится с Францией, Казахстаном, Польшей, Японией и Литвой и сразится за выход в элитную группу. Чемпионат мира в дивизионе IА состоится с 2 по 8 мая 2026 года.
Украинская команда была близка к выходу в элитный дивизион, но в последнем матче уступила сборной Японии.
Все участники чемпионата мира в дивизионе IА (2026):