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Хоккей

Стало известно, где сборная Украины сыграет матчи чемпионата мира 2026

Стало известно, где сборная Украины сыграет матчи чемпионата мира 2026

ФХУ. Сборная Украины по хоккею

В Стокгольме (Швеция) проходит Конгресс Международной федерации хоккея. IIHF приняла решение о месте проведении чемпионата мира по хоккею в дивизионе IA, который состоится в 2026 году.

Шесть стран сыграют на арене «ArcelorMittal Park» в польском городе Сосновец. На этом турнире сборная Украины встретится с Францией, Казахстаном, Польшей, Японией и Литвой и сразится за выход в элитную группу. Чемпионат мира в дивизионе IА состоится с 2 по 8 мая 2026 года.

Украинская команда была близка к выходу в элитный дивизион, но в последнем матче уступила сборной Японии.

Все участники чемпионата мира в дивизионе IА (2026):

  • Сборная Франции (вылетела из элитного дивизиона)
  • Сборная Казахстана (вылетела из элитного дивизиона)
  • Сборная Украины (заняла третье место в Дивизионе IA)
  • Сборная Японии (заняла четвертое место в Дивизионе IA)
  • Сборная Польши (заняла пятое место в Дивизионе IA)
  • Сборная Литвы (победитель дивизиона IB)

    • sport.ua

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