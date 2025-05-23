Один из сильнейших боксеров современности проведет титульный бой в июне

Getty Images/Global Images Ukraine. Накатани и Нишида

8 июня на арене «Ariake Colosseum»» в Токио (Япония) состоится вечер бокса от промоутера Акихико Хонды и его компании Teiken Promotions.

Главным событием станет станет бой в легчайшем весе (до 55,3 кг) – на ринге встретятся чемпион мира по версии WBC Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО) и обладатель титула IBF Ресуке Нишида (10–0, 2 КО).

Накануне этого противостояния Накатани поблагодарил соперника за то, что тот принял вызов и согласился выйти на ринг. Дзюнто является одним из сильнейших боксеров современности и занимает девятое место в рейтинге P4P.

«Было очень приятно, что чемпион принял мой вызов. Это было неожиданно, поскольку я не смог выйти на ринг с другими чемпионами. Я знаю, что он полностью настроен на победу в этом бою. Теперь мне предстоит готовиться к Нишиде еще усерднее, чем он ко мне, чтобы обеспечить себе победу.

Я очень благодарен, что у меня есть возможность выйти на ринг и объединить несколько титулов. Я не могу оглядываться на бои, которые не состоялись, и думать о них. У меня появилась невероятная возможность и мне нужно извлечь из нее максимум пользы», – рассказал Накатани.

sport.ua